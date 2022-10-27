В СФ назвали актом терроризма атаку на Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала актом терроризма атаку с использованием беспилотника на Балаклавскую ТЭС, совершенную в ночь на четверг, сообщает ТАСС.

По ее словам, это преступление направлено на то, чтобы дестабилизировать, запугать и дезориентировать граждан России.

"Но это совершенно невозможно, тем более в городе-герое Севастополе", – подчеркнула сенатор.

Она рассказала, что дрон сбили со своей траектории, в результате чего ТЭС не нанесено серьезного ущерба – обеспечение электроэнергией Севастополя и Крыма не пострадало. Власти принимают все необходимые меры, чтобы вовремя предотвратить опасность. Сенатор выразила уверенность, что никакие цели, которые ставит Украина, достигнуты не будут.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об атаке беспилотного летательного аппарата на Балаклавскую ТЭС в ночь с 26 на 27 октября. Он подтвердил, что трансформатор поврежден минимально. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар на объекте потушили сами работники предприятия.

Отдельно Развожаев отметил роль средств радиолокационной защиты, которые сбили беспилотник с траектории. В результате удалось предотвратить больший ущерб теплоэлектростанции.

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