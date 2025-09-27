Российские средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени удалось ликвидировать три вражеских цели над Курской областью, еще два дрона – над Белгородской и два БПЛА – над Брянской областями.

Ранее, за ночь 26 сентября, силы противовоздушной обороны сбили 55 вражеских дронов над российскими регионами. В частности, 20 из них удалось ликвидировать над Азовским морем.

Также российские силы уничтожили по 14 БПЛА над Ростовской областью и Крымом, 3 – над Краснодарским краем, по 1 – над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

