Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 19:27

Происшествия

Российские средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени удалось ликвидировать три вражеских цели над Курской областью, еще два дрона – над Белгородской и два БПЛА – над Брянской областями.

Ранее, за ночь 26 сентября, силы противовоздушной обороны сбили 55 вражеских дронов над российскими регионами. В частности, 20 из них удалось ликвидировать над Азовским морем.

Также российские силы уничтожили по 14 БПЛА над Ростовской областью и Крымом, 3 – над Краснодарским краем, по 1 – над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика