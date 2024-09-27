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27 сентября, 20:51

Происшествия

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до 7 человек

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до 7 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает МЧС России.

Всего в результате происшествия пострадали 10 человек.

Между тем в региональном Минздраве заявили, что 8 пострадавших сейчас получают лечение в стационарах республики, передает РИА Новости. Отмечается, что состояние одного пациента расценивается как тяжелое, остальных госпитализированных – как средней степени тяжести.

Также в ведомстве заявили, что всем пострадавшим будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.

Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел 27 сентября. В результате полностью разрушилось здание АЗС, а также начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую. Позже спасателям удалось его локализовать.

В свою очередь, СК РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

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