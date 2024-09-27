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Число погибших при взрыве в Дагестане выросло до 6, заявил глава региона Сергей Меликов.

По последним данным главы республики, всего пострадавшими числятся 10 человек, погибшими – 6, из которых 2 детей. Меликов подчеркнул, что все пострадавшие госпитализированы в Махачкалу. Каждому оказывается необходимая помощь, состояние расценивается как средней степени тяжести. Все нужные медикаменты и запасы крови имеются.

"Отмечу работу бригад скорой медицинской помощи. Благодаря их профессиональным и слаженным действиям удалось спасти не одну жизнь. Уже приехали на место и оказывают помощь и наши добровольцы", – добавил Меликов.

Также глава региона принес соболезнования родным погибших.

Взрыв на автозаправке произошел в пригороде Махачкалы 27 сентября. В результате инцидента здание АЗС полностью разрушилось, а соседние техническая станция и столовая загорелись.

СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по факту взрыва на АЗС. Речь идет о признаках преступления, согласно статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").