Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 20:22

Происшествия

Число погибших при взрыве в Дагестане выросло до 6

Видео: телеграм-канал "Администрация Главы РД"

Число погибших при взрыве в Дагестане выросло до 6, заявил глава региона Сергей Меликов.

По последним данным главы республики, всего пострадавшими числятся 10 человек, погибшими – 6, из которых 2 детей. Меликов подчеркнул, что все пострадавшие госпитализированы в Махачкалу. Каждому оказывается необходимая помощь, состояние расценивается как средней степени тяжести. Все нужные медикаменты и запасы крови имеются.

"Отмечу работу бригад скорой медицинской помощи. Благодаря их профессиональным и слаженным действиям удалось спасти не одну жизнь. Уже приехали на место и оказывают помощь и наши добровольцы", – добавил Меликов.

Также глава региона принес соболезнования родным погибших.

Взрыв на автозаправке произошел в пригороде Махачкалы 27 сентября. В результате инцидента здание АЗС полностью разрушилось, а соседние техническая станция и столовая загорелись.

СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по факту взрыва на АЗС. Речь идет о признаках преступления, согласно статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика