В Казахстане нашли схрон стрелкового оружия по маршруту следования кортежа Токаева

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Правоохранительные органы Казахстана обнаружили схрон стрелкового оружия по маршруту следования кортежа главы республики Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области. Об этом заявили в телеграм-канале МВД Казахстана.

По данным ведомства, сейчас правоохранители проводят "комплекс необходимых оперативно-разыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Росгвардия нашла два крупных схрона ВСУ с огнестрельным оружием и боеприпасами в Луганской Народной Республике. Изъятые оружие и боеприпасы передали взаимодействующим органам, а непригодные боеприпасы ликвидировали на месте.

В ведомстве отметили, что один из схронов располагался в заброшенном здании на окраине населенного пункта, а на прилегающей территории в одной из хозпостроек нашли еще более крупный тайник.