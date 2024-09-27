В Ленобласти уголовное дело заведено в отношении пенсионерки, которая выстрелила в другую

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" в отношении 70-летней пенсионерки, которая выстрелила в другую женщину, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В данный момент идет расследование и установление причин конфликта, заявили в ведомстве.

Инцидент со стрельбой произошел в лесу поселка Западная Лица, где пенсионерки не смогли договориться о том, кто будет собирать грибы. После этого женщина выстрелила в ногу другой. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и сообщила о случившемся правоохранителям.

