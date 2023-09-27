Тело пропавшего российского туриста нашли в Таиланде

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Спасатели в Таиланде нашли тело россиянина, который пропал после гибели его девушки в море. Об этом пишет Bangkok Post.

"Тело пропавшего без вести 22-летнего россиянина, которого сбил скоростной катер на Паттайе, было найдено на камнях у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан в среду утром", – уточняется в статье.

Молодого человека обнаружили в 60 километрах от того места, где произошел инцидент с моторной лодкой.

Ранее сообщалось, что гражданин РФ пропал в Таиланде после вечернего купания в море со своей тайской возлюбленной. Последняя погибла из-за травм, нанесенных винтом моторной лодки.

Согласно информации СМИ, 25 сентября вечером сотрудница ресторана на побережье провинции Чонбури заметила купающуюся пару. Позже выяснилось, что речь идет о 20-летней тайке Нараде Дайчайсонг и ее молодом человеке, уроженце РФ. По словам работницы, во время купания пару задел мимо проплывающий катер.

После этого тело Дайчайсонг было замечено плавающим в море. На теле девушки выявили глубокие порезы на груди и множество ран. У нее также отсутствовали правая нога и левая рука.



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