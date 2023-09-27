Физрук рассказал, что ученик в ходе конфликта во Владивостоке "послал" его

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Учитель физкультуры, избивший шестиклассника на уроке во Владивостоке, рассказал подробности конфликта, сообщает RT.

По его словам, его коллега, преподающая технологию, позвала его в класс, поскольку не могла самостоятельно справиться с детьми, которые плохо себя вели и бросались бумажками.

"Я попросил этого ученика пересесть, и он послал меня на три веселые буквы", – сказал физрук, добавив, что его уже вызвали в полицию для дачи показаний.

Ранее уголовное дело завели на учителя физкультуры во Владивостоке из-за избиения ученика. Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах видно, как преподаватель бьет подростка по голове. Следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко прокомментировал, что по факту избиения организована проверка в отношении учителей, которые были в классе во время происшествия, и в отношении руководства школы № 21.