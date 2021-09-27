Россияне не пострадали во время землетрясения на Крите

Фото: ТАСС/Harry Nakos

В результате землетрясения на острове Крит россияне не пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Греции.

"Россияне к нам за помощью не обращались", – отметили в дипведомстве.

При этом ранее сообщалось, что в результате сильных подземных толчков погиб один человек, кроме того, девять человек оказались ранены.

Магнитуда землетрясения составила 5,8. Позднее были зафиксированы несколько афтершоков.

До этого землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Мексике. Толчки были зафиксированы в районе города Акапулько в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье.

Также сильное землетрясение произошло на западе Канады. Подземные толчки были зафиксированы в западной провинции Британская Колумбия. Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.

При этом позднее информацию о землетрясении опровергли. Американские сейсмологи заявили, что в системе сайта Геологической службы США произошел сбой.