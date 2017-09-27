Прокуратура Украины квалифицировала пожар под Винницей как диверсию

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Военная прокуратура Украины квалифицировала пожар и взрывы на складе боеприпасов под Винницей как диверсию, сообщает ТАСС.

По данному факту открыто уголовное производство. Сотрудники Службы безопасности Украины будут входить в состав следственной группы. Продолжаются оперативные и следственные действия.

Пожар и взрывы произошли на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области Украины поздно вечером 26 сентября. На арсенале, площадь которого составляет около 60 гектаров, хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов.

Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тысяч человек. По последним данным, в результате ЧП пострадали не менее двух человек.

В небе над зоной происшествия для полетов закрыто воздушное пространство. Кроме того, изменены маршруты 14 поездов. Под личный контроль ситуацию с возгоранием взял премьер-министр Украины Владимир Гройсман.