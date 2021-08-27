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Происшествия

27 августа, 23:13

Мосгаз исключил бытовой газ из возможных причин пожара на Малой Грузинской улице

происшествия пожар город

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Причиной пожара в квартире на улице Малой Грузинской не был бытовой газ. Такое мнение озвучили в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Бытовой газ не является причиной инцидента на улице Малой Грузинской, доме 38", – утверждается в Twitter-аккаунте службы.

Проведенное специалистами обследование показало целостность газового оборудования. Было также установлено, что на кухне сгоревшей квартиры проводился ремонт.

В данный момент дом отключен от газоснабжения.

"Угроз для жителей дома нет", – подчеркнули в Мосгазе.

В пресс-службе уточнили, что дом, который был охвачен пожаром, имеет семь этажей и пять подъездов. Технический осмотр газового оборудования в нем проводился в июне 2021 года. В ходе процедуры никаких нарушений эксперты не выявили.

Вечером 27 августа в одной из квартир жилого дома на Малой Грузинской улице в центре Москвы начался пожар. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. В 20:40 возгорание удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров.

Движение на улице Климашкина перекрыли из-за пожара

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