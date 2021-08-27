В одном из жилых домов в центре Москвы загорелась квартира

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"

В одной из квартир многоэтажного жилого дома на Малой Грузинской улице в центре Москвы начался пожар, сообщают в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Огонь быстро распространяется и может перекинуться на чердак многоквартирного дома.

Отмечается, что информация о пожаре в семиэтажном жилом доме поступила в 19:51 по московскому времени.

"Горит квартира на седьмом этаже, площадь пожара выясняется. До прибытия пожарно-спасательных подразделений подъезд самостоятельно покинули 10 человек", – сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работают пожарные. Создан штаб пожаротушения. Движение автотранспорта на прилегающем участке затруднено, запрошены два наряда ГИБДД.

По некоторым данным пожару предшествовал хлопок. Данная версия проверяется.

Согласно информации из открытых источников, на первом этаже доме располагаются жилищник Пресненского района, участковый пункт полиции, аптека и магазин.

Позднее в столичном управлении МЧС сообщили, что в 20:40 возгорание удалось ликвидировать.

"В 20:40 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров", – отметили в ведомстве.

Ранее пожар вспыхнул в общежитии в ТиНАО. Происшествие случилось в Саларьеве на Московской улице. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Его площадь составила 10 квадратных метров.