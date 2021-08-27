В городе Далянь на северо-востоке КНР загорелась высотка

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В городе Далянь на северо-востоке Китая загорелось высотное здание. Огонь охватил несколько этажей, сообщает ТАСС.

Уточняется, что возгорание возникло около 16:00 по местному времени (11:00 мск) на 19-м этаже дома, в котором проживают порядка 800 человек. Возможны жертвы.

В настоящее время на месте работают пожарные и спасательные службы. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее крупный пожар возник в промышленной зоне в английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа. Причины возгорания не известны, однако очевидцы утверждают, что до этого были слышны взрывы, а в небо поднялся огромный столб черного дыма.

Полиция эвакуирует жителей, находящихся в непосредственной близости от места происшествия.

