В городе Далянь на северо-востоке КНР загорелась высотка

17:16
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
В городе Далянь на северо-востоке Китая загорелось высотное здание. Огонь охватил несколько этажей, сообщает ТАСС.
Уточняется, что возгорание возникло около 16:00 по местному времени (11:00 мск) на 19-м этаже дома, в котором проживают порядка 800 человек. Возможны жертвы.
В настоящее время на месте работают пожарные и спасательные службы. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее крупный пожар возник в промышленной зоне в английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа. Причины возгорания не известны, однако очевидцы утверждают, что до этого были слышны взрывы, а в небо поднялся огромный столб черного дыма.
Полиция эвакуирует жителей, находящихся в непосредственной близости от места происшествия.
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