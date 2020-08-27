Детский омбудсмен рассказала о состоянии детей снятой с рейса пьяной женщины

18:45
Фото: Москва 24
Дети снятой с рейса в аэропорту Шереметьево пьяной пассажирки находятся в больнице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
Там рассказали, что самолет летел в Турцию. Мать, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, сняли с двумя детьми – двух и четырех лет.
"Малыши по акту полиции помещены в больницу, пока побудут там. Они хорошо себя чувствуют. Завтра, если разрешат медики, мальчики будут временно определены в социально-реабилитационный центр", – уточнили в пресс-службе.
Мама детей – жительница Тверской области. По словам Мишоновой, сейчас разыскиваются отец, который зарегистрирован в Москве, и возможные родственники. В ближайшее время запланировано совещание комиссий по делам несовершеннолетних Московской области и Твери, чтобы скоординировать дальнейшие действия.
Очевидцы рассказывали, что инцидент произошел в терминале D при посадке на рейс. На видео заметно, как женщина в нетрезвом состоянии говорит, предположительно, с сотрудниками транспортной полиции. Рядом с ней находятся двое детей, один из которых плачет на полу.
Правоохранители сделали замечание на этот счет, однако пассажирка не обратила на это внимания. Женщина утверждала, что успокаивать ребенка – это их работа.
Она выразила недовольство тем, что ее сняли с рейса. Пассажирка требовала нового билета для себя и детей.
Адвокат рассказала, что грозит снятой с рейса в Шереметьево пьяной пассажирке
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