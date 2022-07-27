Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Два маломерных судна столкнулись на Волге в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, частное судно наскочило на сеть для ловли рыбы около 18:00 возле острова Золотой. В результате водитель потерял управление и столкнулся с другим маломерным судном, в котором находились двое рыбаков.

"В результате столкновения люди оказались в воде и получили телесные повреждения, один мужчина пропал без вести", – говорится в сообщении.

Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что два самолета столкнулись в Международном аэропорту Гарри Рида в городе Лас-Вегас, штат Невада. Уточняется, что люди, находившиеся на борту самолетов, погибли. Точное число жертв не сообщалось.

