Блогерша-крановщица погибла при падении крана в Тюмени

18:33
Фото: СК РФ по Тюменской области
Известная блогерша погибла при падении козлового крана в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
Это произошло при проведении погрузочных работ бетонных конструкций на улице Республики вечером 26 июля. Погибшая женщина находилась внутри крана.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части "2" статьи 216 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе порядок соблюдения правил безопасности при производстве данных работ. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.
По данным 72.RU, погибшей является 31-летняя местная жительница, которая снимала ролики для TikTok о своей работе. Знакомый женщины рассказал, что у нее остались сын и дочь.
"Я часто смотрел ее эфиры, мы почти не общались. Для кранового у нее железные нервы были. Я ее лучшей крановщицей считал: мастерски работала девушка", – отметил другой мужчина.
В издании подчеркнули, что медицинские работники приехали быстро, однако они лишь констатировали смерть женщины, так как травмы были несовместимы с жизнью.
Ранее сообщалось, что тело 17-летней девушки с 15 ножевыми ранениями обнаружили в Новосибирске. По предварительным данным, во вторник, 26 июля, мужчина во время ссоры из-за ревности ударил девушку ножом не менее 15 раз. Она скончалась на месте. Подозреваемого задержали в Ленинском районе города Новосибирска. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.
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