МВД возбудило дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

10:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
По факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов возбудили уголовное дело, сообщает РБК.
По версии следствия, центр оплатил работы более чем на миллион рублей, которые так и не были выполнены. Дело возбудили 23 июня в отделе полиции "Власиха", специализирующемся на безопасности спецобъектов.
24 октября 2012 года ЦПК заключил с госпредприятием "Спецстройсервис" договор подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ЦПК. По данным МВД, в 2013–2015 годах заказчик оплатил фактически невыполненные работы. Ущерб оценивается в 1,376 миллиона рублей.
Проверку в отношении ЦПК начали зимой. По данным сайта, 19 февраля в книге учета заявлений о преступлениях отдела полиции зарегистрировали сообщение о проверке по фактам нарушения центром закона при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Ранее сообщалось, что следователи организовали проверки в Одинцовском городском округе, а также в городском округе Щелково по факту афер в отношении модельера Вячеслава Зайцева и вдовы актера Алексея Булдакова. В сюжетах СМИ обсуждалось возможное хищение и реализация по заниженной стоимости имущества, принадлежащего женщине.
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