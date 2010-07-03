Вдова Дадашева намерена судиться с атлетической комиссией Мэриленда и рефери боя

20:03
20:03
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Фото: ТАСС/ZUMA/Marcel Thomas
Вдова российского боксера Максима Дадашева, который скончался от травм, полученных в ходе боя, собирается подать в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд (MSAC) и рефери поединка, передает РИА Новости.
По словам Елизаветы Апушкиной, ее супруг никогда бы не сдался, поэтому судья должен был остановить бой.
"Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь... Именно поэтому в ринге есть рефери. Именно он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца", – заявила вдова Дадашева.
Апушкина отметила, что виной всему стала халатность и непрофессионализм. Она подчеркнула, что рефери ни разу не подошел к Дадашеву, несмотря на количество пропущенных им ударов, и не вызвал в "угол" врача для осмотра.
Она предположила, что если бы тренер не остановил бой, судья бы вызвал спортсмена на 12-й раунд.
О смерти Дадашева стало известно вечером 23 июля. В ночь на 20 июля в Оксон-Хилле спортсмен дрался с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе.
В 11-м раунде россиянин пропустил множество ударов. Его команда решила остановить поединок. При этом тренер Дадашева несколько минут уговаривал своего подопечного прекратить бой: видео разговора опубликовал один из американских боксеров. После поединка Дадашева госпитализировали с тяжелым отеком мозга. Спортсмену сделали трепанацию, чтобы удалить гематому. Похоронить спортсмена планируют в его родном Санкт-Петербурге.
На профессиональном ринге Дадашев провел 14 боев, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.
Боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм
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