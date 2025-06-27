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27 июня, 18:12

Происшествия

Водолазы обнаружили тело ребенка, выпавшего за борт катера в Химках

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Водолазы достали из воды тело 5-летнего ребенка, который выпал за борт катера в Химках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк МЧС России.

По данным министерства, тело было извлечено из воды в 18:00 по московскому времени, его передали правоохранителям для проведения следственных мероприятий.

Во время прогулки на катере по каналу имени Москвы, расположенному в квартале Терехово, капитан судна не справился с управлением, из-за чего ребенок выпал за борт. Поиском занимались сотрудники МЧС, муниципальные спасатели и водолазы. Также на месте ЧП психологи работали с родственниками несовершеннолетнего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта". Как позже выяснилось, падение ребенка произошло из-за столкновения катера с берегом.

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