Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в трех изнасилованиях

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Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хейби обвиняется в трех изнасилованиях, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на пресс-конференцию прокурора полиции Андреаса Крушевски.

Хейби находится под следствием с августа прошлого года по обвинению в изнасиловании своей девушки, нанесении телесных повреждений и порче имущества.

Крушевски заявил, что по результатам расследования в дело против Хейби включены обвинения в насилии, причинении ущерба, домогательствах до сотрудника полиции и угрозах. Прокурор не назвал точное количество пострадавших, однако отметил, что это двузначное число.

Крушевски также рассказал, что несколько дел против Хейби, например дело о насилии в отношении студентки и модели, было прекращено в связи с истечением срока давности и отсутствием доказательств. Сама пострадавшая пока не решила, будет ли обжаловать это решение.

Адвокат Петар Секулич заявил, что Хейби решительно отрицает обвинения в изнасиловании. Он также отметил, что сына кронпринцессы допрашивали 14 раз и что он серьезно к этому относится и сотрудничает с полицией.

В декабре 2024 года Хейби проходил лечение от алкоголизма и наркозависимости. Адвокат Эйвинд Братлин утверждал, что его подзащитный намерен продолжать лечение, несмотря на то, что это трудно.

Тогда Братлин также опроверг заявление о том, что Хейби нарушал запрет на посещение по меньшей мере одной из пострадавших.