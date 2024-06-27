СК требует арестовать двух фигурантов дела о пожаре во Фрязине

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следственный комитет требует арестовать заместителя генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина и представителя собственника объекта Антона Спешилова, обвиняемых по делу о пожаре в здании бывшего НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Щелковской городской суд.



"В суд поступили материалы на арест Фомина и Спешилова, они на рассмотрении у судьи", – говорится в сообщении.

Мужчин задержали накануне. По версии следствия, замгендиректора фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывал арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, получая за это деньги. Однако безопасность в ходе оказания услуг они не обеспечили.

Здание во Фрязине загорелось 24 июня. Огонь охватил семь этажей 8-этажного здания, он распространился на площади в 5 000 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение вечером того же дня, но целиком потушить пламя смогли лишь днем 25 июня.

Однако уже к вечеру в здании вновь начался пожар. Причиной мог стать поднявшийся ветер, который раздул тлеющий очаг. Спустя время пожарные ликвидировали возгорание.

В результате пожара погибли шесть человек, из них двое выпали из окна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.