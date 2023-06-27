В Крыму заявили о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Кировском районе Крыма повреждения получили железнодорожные пути. Пострадавших не выявили, написал глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

На территории происшествия работают профильные службы. По словам Аксенова, ремонт может занять от 4 до 8 часов. Он призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять лишь проверенным источникам информации.

Советник главы Крыма Олег Крючков, в свою очередь, рассказал, что движение поездов будет восстановлено в скором времени.

"На сейчас задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно", – написал Крючков в своем телеграм-канале.

21 июня Аксенов сообщил, что в районе Феодосии были повреждены железнодорожные пути, пострадавших нет. Позже представители Крымской железной дороги пояснили, что причина повреждения железнодорожного полотна на перегоне Владиславовка – Айвазовская заключается во вмешательстве посторонних лиц.

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