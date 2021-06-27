Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

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Жертвами дорожно-транспортного происшествия в Красноярском крае стали три человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МВД сообщает РИА Новости.

Уточняется, что авария произошла между Красноярском и Енисейском. По предварительным данным, 33-летний водитель Lexus врезался в препятствие. В автомобиле также было два пассажира – мужчины 19-ти и 23-х лет.

Накануне крупное ДТП с участием машины такси и грузовым автомобилем произошло в Москве на внутренней стороне 40-го километра МКАД. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры такси, в том числе 13-летний подросток.