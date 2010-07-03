Срок заключения экс-директора лагеря на Сямозере оставлен в силе

Верховный суд Карелии частично удовлетворил жалобу экс-директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой, приговоренной к 9,5 года тюрьмы по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в 2017 году, сообщает ТАСС.
"В отношении Решетовой решение в части рассмотрения жалоб потерпевших о взыскании морального вреда отменить. Взыскать компенсацию с Решетовой – три миллиона рублей в пользу каждого", – заявил судья.
В остальном решение Петрозаводского городского суда оставлено без изменения. Адвокаты на заседании заявили, что на момент трагедии их подзащитная была в Москве и не могла принимать никаких решений.
Вместе с тем, дело экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмилы Котовича отправили на пересмотр.
18 июня 2016 года группа школьников из Москвы, отдыхавшая в карельском лагере, попала на лодках в шторм. 14 детей погибли. Школьники поехали в этот лагерь, поскольку компания "Парк-отель "Сямозеро" выиграла тендер, объявленный департаментом соцзащиты Москвы.
18 марта суд вынес приговор шести фигурантам дела. Еще троих обвиняемых суд оправдал.
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