Информацию о наезде автомобиля на пешехода в Раменском опровергли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью опровергли информацию о наезде автомобиля на пешехода в Раменском городском округе, сообщает Агентство "Москва".

"Информация о ДТП и введении плана "Перехват" не соответствует действительности", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Раменском городском округе объявлен в розыск Hyundai Solaris серого цвета, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия.