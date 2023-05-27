В ДНР задержали бывших заключенных, которые сбежали из воинской части

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Семь военнослужащих, которые являются бывшими заключенными, сбежали из воинской части в Донецкой народной республике (ДНР), пять из них задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных – военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР", – сказал собеседник.

Мужчины пришли в кафе "Брянки", где их задержали сотрудники полиции. Еще одного сбежавшего заключенные застрелили из-за того, что он хотел сдаться.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать троих, а позже сообщили о поимке еще двоих человек.

"Еще двое задержаны. Ведутся поиски еще одного", – сказал источник.

С военнослужащими будут проведены следственные действия, добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из воинской части вооруженного военнослужащего нейтрализовали в Липецкой области.

До этого в СМИ распространилась информация о поисках вооруженного дезертира в Воронежской и Липецкой областях. Отмечалось, что 31-летний мужчина сбежал из зоны СВО с автоматом и гранатами.

