Почти 200 человек эвакуировали из ТРЦ на юго-западе Москвы из-за угрозы минирования

11:35
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Около 200 человек эвакуировали из ТРЦ "РИО" на юго-западе столицы после анонимного сообщения с угрозой минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"Из торгового центра по адресу Большая Черемушкинская, дом 1, после угрозы взрыва вывели около 200 человек", – говорится в сообщении.
Источник уточнил, что специалисты оперативных служб уже приступили к проверке помещений торгового центра.
Волна "минирований" в российских городах началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, почтовые террористы перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о минировании.
Последний раз аноним сообщал о якобы минировании всех станции метро, вокзалов и аэропортов Москвы 25 мая. Оперативные службы проверили социально значимые объекты, но не обнаружили подтверждения словам злоумышленника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: