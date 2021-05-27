Почти 200 человек эвакуировали из ТРЦ на юго-западе Москвы из-за угрозы минирования

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Около 200 человек эвакуировали из ТРЦ "РИО" на юго-западе столицы после анонимного сообщения с угрозой минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Из торгового центра по адресу Большая Черемушкинская, дом 1, после угрозы взрыва вывели около 200 человек", – говорится в сообщении.

Источник уточнил, что специалисты оперативных служб уже приступили к проверке помещений торгового центра.

Волна "минирований" в российских городах началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, почтовые террористы перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о минировании.

Последний раз аноним сообщал о якобы минировании всех станции метро, вокзалов и аэропортов Москвы 25 мая. Оперативные службы проверили социально значимые объекты, но не обнаружили подтверждения словам злоумышленника.