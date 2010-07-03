Комиссия по ЧП на Солнцевской линии метро завершит работу 30 мая

Специальная комиссия, которая расследует причины остановки поездов на Солнцевской линии метро 21 мая, завершит работу в четверг. Об этом сообщил начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

"Комиссия департамента закончит проверку в четверг", − цитирует Козловского РИА Новости. Ранее глава столичной подземки не исключал, что результаты проверки могут стать известны уже 27 мая.

Вечером 21 мая на Солнцевской линии и БКЛ метро произошел сбой. Движение поездов было приостановлено на участке от "Парка Победы" до "Савеловской". Станции БКЛ "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" были закрыты для входа. Как впоследствии уточнил Максим Ликсутов, из остановившихся в тоннеле составов эвакуировали в общей сложности 1041 пассажира.

Работы по устранению сбоя завершили в 00:29 22 мая. Движение поездов было восстановлено. Три застрявших в тоннеле поезда отогнали в депо. Специалисты рассматривают две основные версии случившегося: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда.

