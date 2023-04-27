Пожар произошел в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Возгорание произошло в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Площадь пожара достигла 100 "квадратов", сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

По его словам, на улице Летчика Бабушкина загорелись восемь гаражей. Источник не уточнил, есть ли в гаражных боксах транспортные средства. Вместе с этим он добавил, что на территории происшествия заметили столб густого черного дыма.

В гаражах расположены газовые баллоны. По информации СМИ, два из них уже нашли и вынесли из огня для охлаждения. В 14:48 открытое горение удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что на кровле строящейся жилой многоэтажки на Поклонной улице в Москве произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров. В 12:18 пожар был оперативно ликвидирован.