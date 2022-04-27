Полиция задержала главного госинспектора департамента лесного хозяйства по ДФО

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Полиция задержала главного госинспектора департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Амурской области.

Чиновника подозревают в незаконной вырубке хвойных деревьев на территории Завитинского лесничества. По данным ведомства, лесному фонду причинен ущерб в размере более 384 тысяч рублей.

Установлено, что чиновник использовал древесину для строительства двух домов, гаража и бани на своем участке, а также для возведения моста. В канаве на месте вырубки полицейские обнаружили знак "Особо охраняемая территория", он был смят. Также были найдены остатки деревьев и обгоревшие пни лиственниц. По предварительным данным, их сожгли, чтобы сокрыть следы преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере". В отношении главного госинспектора департамента лесного хозяйства по ДФО избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре прошлого года в Приморском крае возбудили уголовные дела о нелегальной рубке лесных насаждений с ущербом более 1 миллиарда рублей.