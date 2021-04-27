В Москве столкнулись пять машин, включая автомобиль-беспилотник

18:38
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
На западе Москвы произошло столкновение пяти машин, среди которых был беспилотный автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"На Мосфильмовской улице произошло ДТП с пятью автомобилями. Один из них оказался машиной-беспилотником", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших не было.
Как сообщили в пресс-службе компании "Яндекс", которой принадлежит беспилотник, ДТП произошло по вине грузового автомобиля.
"При движении по улице Мосфильмовской водитель грузового автомобиля не затормозил вовремя перед стоявшими впереди автомобилями, чем спровоцировал цепочку столкновений", – говорится в сообщении.
В "Яндексе" также добавили, что беспилотный автомобиль получил только косметические повреждения бампера.
Ранее на Волынской улице пьяный водитель устроил крупную аварию. Мужчина не справился с управлением и въехал в припаркованные автомобили, в результате чего оказались повреждены пять машин.
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