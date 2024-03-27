Около 16 воздушных целей сбили на подлете к Белгороду

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили над Белгородом и Белгородским районом 16 воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Однако имеются разрушения и повреждения. В Белгороде были выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов, в поликлиниках № 7 и № 8, а также в складском корпусе детской областной клинической больницы.

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"Осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в 4 учреждениях образования: в детских садах № 19 и № 72, частном детском саду и школе № 40", – добавил Гладков.

Губернатор рассказал о повреждениях восьми машин, две из которых полностью сгорели.

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Также он сообщил и о повреждениях в Белгородском районе. Например, в поселке Дубовое в трех квартирах одного дома посечены окна, а в другом – повреждены кровля и забор. Кроме того, по его словам, поврежден был один автомобиль, а в селе Репное осколками посечены три машины.

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"На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется", – заключил глава региона.

Между тем в телеграм-канале Минобороны РФ также сообщили о пресечении атаки со стороны Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области. По информации ведомства, украинская сторона хотела нанести 27 марта в 20:30 удар с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", однако силы ПВО РФ ликвидировали все 16 снарядов.

Ранее силы ПВО России сбили три дрона на подлете к Белгороду. По словам Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал. Также, по предварительных данным, разрушений или повреждений в городе не зафиксировано.

