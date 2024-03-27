Белгородский поселок повторно атаковали украинские БПЛА

Фото: ТАСС/Павел Колядин

Беспилотник Вооруженных сил Украины повредил оборудование и кровлю сельскохозяйственного предприятия в поселке Поляна Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в ходе повторной атаки пострадавших не обнаружили. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

До этого Гладков сообщил, что при первой атаке ВСУ загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Очаг возгорания потушили своими силами до приезда оперативных служб.

Губернатор региона добавил, что в результате удара пострадала одна жительница. Ее привезли в городскую больницу № 2, где начали оказывать всю необходимую медпомощь.