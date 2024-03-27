Три беспилотника сбили на подлете к Белгороду

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силам противовоздушной обороны России удалось сбить три дрона на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Также, по предварительных данным, разрушений или повреждений в городе не зафиксировано.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – заключил он.

Ранее Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ вновь повредил оборудование и кровлю сельскохозяйственного предприятия в поселке Поляна Белгородской области. По его словам, в ходе повторной атаки пострадавших не обнаружили.

До этого губернатор региона также сообщал, что при атаке ВСУ загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Очаг возгорания потушили своими силами до приезда оперативных служб.

