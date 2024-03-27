В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России сработали в Ростовской области в связи с объявленной опасностью атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Он также попросил всех граждан быть бдительными и осторожными.

Ранее Голубев сообщал, что между Новочеркасском и Батайском 25 марта сработала система ПВО РФ. По его словам, обломки ракет рухнули в поле, повреждений не выявлено. Кроме того, никто не пострадал.

При этом еще утром 25 марта стало известно, что средства российской противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников над территорией Ростовской области. Как уточнили в Минобороны РФ, попытка ВСУ атаковать объекты России была пресечена ночью.