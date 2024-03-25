Губернатор Голубев заявил, что силы ПВО отразили ракетную атаку в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Между Новочеркасском и Батайском сработала российская система противовоздушной обороны, заявил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По предварительным данным главы региона, обломки ракет рухнули в поле, повреждений не выявлено. Кроме того, никто не пострадал, уточнил губернатор.

Немногим ранее появилась информация от главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко о том, что в городе произошло два взрыва.

"Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник. Повреждений и происшествий не зарегистрировано", – сообщил Лысенко в своем телеграм-канале.

Утром 25 марта стало известно, что средства российской противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников над территорией Ростовской области. Как уточнили в Минобороны РФ, попытка ВСУ атаковать объекты России была пресечена ночью.