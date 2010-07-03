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02:03

Boeing 737 MAX из-за неполадок вернулся в аэропорт в США

происшествия за рубежом

02:03

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Фото: AP/TASS/Matt Hartman

Авиалайнер Boeing 737 MAX компании Southwest Airlines вернулся в аэропорт вылета в городе Орландо (штат Флорида), передает ТАСС.

Как говорится в заявлении Федерального авиационного управления (ФАУ), экипаж обнаружил неполадки в работе двигателя вскоре после вылета.

Уточняется, что самолет следовал без пассажиров. Планировалось, что лайнер отправится в Калифорнию, где будет находиться на хранении.

Согласно решению ФАУ, полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии.

Тогда в результате крушения аналогичного лайнера погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

В конце октября 2018 года разбился такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, жертвами трагедии стали 189 человек.

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происшествия за рубежом

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