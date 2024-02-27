Силы ПВО РФ за ночь сбили БПЛА над Брянской и Белгородской областями

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО за ночь сбили два БПЛА ВСУ над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что Киев попытался совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ. Она была пресечена.

Утром 27 февраля губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. По его информации, пострадавших и разрушений нет.

Накануне три человека погибли после атаки ВСУ на село Почаево Грайворонского городского округа в Белгородской области. Киев атаковал автомобиль со строителями при помощи дрона-камикадзе.

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