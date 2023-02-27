Адвокат оценил вероятность уголовной ответственности для супруги хоккеиста "Северстали"

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Супруге нападающего череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Даниила Вовченко Яне не грозит уголовная ответственность за то, что она сбила ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката по уголовным делам Максима Калинова.

"Статья 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за дорожно-транспортные происшествия, включает в себя только те случаи, когда пострадавший получил тяжкий вред здоровью либо умер из-за полученных повреждений", – объяснил он.

Калинов обратил внимание на то, что медики не обнаружили у ребенка переломов. По его словам, жена спортсмена не причинила тяжкого вреда здоровью девочки.

Эксперт считает, что женщину могут привлечь только к административной ответственности. По его мнению, ей могут назначить штраф в размере до 2,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что супруга нападающего сбила ребенка на пешеходном переходе. Инцидент случился в Череповце на улице Батюшкова. Автомобиль въехал в пешеходов, когда они переходили дорогу. Регистратор запечатлел, что один автомобиль остановился, чтобы пропустить людей, однако зеленый Porsche Macan на скорости врезался в дедушку с внучкой.

В результате происшествия пятиклассницу госпитализировали. Врачи диагностировали у девочки ушибы головы и ног, а затем отпустили домой. Пожилой мужчина не пострадал.



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