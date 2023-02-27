Супруга хоккеиста "Северстали" сбила ребенка на пешеходном переходе в Череповце

Фото: vk.com/ogonb_tyt

Супруга нападающего череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Даниила Вовченко Яна сбила ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает Life.ru.

Инцидент случился в Череповце на улице Батюшкова. Автомобиль въехал в пешеходов, когда они переходили дорогу. Регистратор запечатлел, что один автомобиль остановился, чтобы пропустить людей, однако зеленый Porsche Macan на скорости врезался в дедушку с внучкой.

В результате происшествия пятиклассницу госпитализировали. Врачи диагностировали у девочки ушибы головы и ног, а затем отпустили домой. Пожилой мужчина не пострадал.

По словам Яны Вовченко, она совершила ДТП не по собственной вине. Девушка подчеркнула, что ее обзору помешал другой автомобиль. Жена хоккеиста отметила, что автомобиль, который остановился пропустить пешеходов, решил направиться во двор и преградил обзор Вовченко.

"Никак не покалечила, не раздавила, ничего такого. Та просто упала на попу", – сказала она.

Вовченко сообщила, что мужчина не пострадал, а ребенка она задела по касательной. Как сообщает телеканал "360", угроза здоровью девочки отсутствует.

По ее словам, в больнице осмотрели девочку и отпустили домой. Вовченко подчеркнула, что сейчас ребенок восстанавливается после происшествия, на этой неделе она должна вернуться в школу.

"Я с себя ответственность не снимаю. Я знаю, что шел мокрый снег, я должна была быть осторожнее. Да, я виновата, но я сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда", – указала жена хоккеиста.

Она добавила, что в тот день и сама пострадала в ДТП. Вовченко рассказала, что, когда ее везли на медосвидетельствование, служебную машину задело такси. По ее словам, удар пришелся по пассажирской двери с той стороны, где сидела женщина.

Вовченко заключила, что при обследовании алкоголь и запрещенные вещества у нее не выявили.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей произошло на 94-м километре МКАД. В результате происшествия пострадали три человека – ребенок 2009 года рождения и двое взрослых. Мужчину и 13-летнего ребенка направили в медучреждение.

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