Водитель "Яндекс.Такси" взял с американца 21,5 тыс рублей за поездку до отеля в Москве

12:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель "Яндекс.Такси" обманул туриста из США, взяв за поездку 21,5 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Гражданин США заявил в полицию, что вызвал машину в аэропорт Шереметьево, чтобы доехать с семьей до отеля "Мариотт" на Тверской улице. Когда они ехали, водитель остановил поездку по счетчику, и пассажира списались деньги. Таксист заверил его, что все в порядке.
Когда они подъехали к отелю, водитель показал сумму на счетчике в размере 21 505 рублей. Пассажиры оплатили таксисту 260 долларов и покинули машину. Подумав, что сумма за поездку слишком большая, он отправил претензию в "Яндекс.Такси".
Полиция проводит проверку по данному факту.
Ранее компания "Яндекс" расширила функционал приложения "Яндекс Go", благодаря которому пользователи могут понять, какие факторы влияют на стоимость поездки на такси.
В приложении "Яндекс Go" появился индекс спроса, который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени, и помогает оценить ситуацию с ценой в том районе, откуда пользователь собирается уехать.
Визуальное оповещение выводится на экран устройства после того, как выбраны тариф и маршрут. Информер может быть зеленого, желтого, оранжевого или красного цветов, что указывает на степень затрудненности движения и наличия или нехватки машин.
Москвичам рассказали, как модель смартфона влияет на цену в такси
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: