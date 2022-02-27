Водитель "Яндекс.Такси" взял с американца 21,5 тыс рублей за поездку до отеля в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель "Яндекс.Такси" обманул туриста из США, взяв за поездку 21,5 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гражданин США заявил в полицию, что вызвал машину в аэропорт Шереметьево, чтобы доехать с семьей до отеля "Мариотт" на Тверской улице. Когда они ехали, водитель остановил поездку по счетчику, и пассажира списались деньги. Таксист заверил его, что все в порядке.

Когда они подъехали к отелю, водитель показал сумму на счетчике в размере 21 505 рублей. Пассажиры оплатили таксисту 260 долларов и покинули машину. Подумав, что сумма за поездку слишком большая, он отправил претензию в "Яндекс.Такси".

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее компания "Яндекс" расширила функционал приложения "Яндекс Go", благодаря которому пользователи могут понять, какие факторы влияют на стоимость поездки на такси.

В приложении "Яндекс Go" появился индекс спроса, который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени, и помогает оценить ситуацию с ценой в том районе, откуда пользователь собирается уехать.

Визуальное оповещение выводится на экран устройства после того, как выбраны тариф и маршрут. Информер может быть зеленого, желтого, оранжевого или красного цветов, что указывает на степень затрудненности движения и наличия или нехватки машин.