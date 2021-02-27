На Сахалине дети в костюмах единорогов напали на ювелирный

В Южно-Сахалинске дети в костюмах единорогов забежали в ювелирный магазин и ударили молотком по витрине.

Как рассказала в Instagram сотрудница торговой точки, после этого они проскользнули мимо охраны и скрылись.

"Мы вообще ничего не поняли, но это вообще что-то неадекватное. <...> Вроде ничего не похитили", – сказала женщина.

Продавец погналась за одним из напавших, но поймать злоумышленника ей не удалось.

Сотрудница предположила, что дети снимали видео для Tik Tok. Руководство магазина обратилось в полицию.

Ранее двое людей в костюмах химзащиты ограбили ювелирный магазин на Кубани под гимн России.