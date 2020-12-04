Подозреваемого в ограблении ломбарда на Кубани в химзащите задержали

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В Белореченске полицейские задержали одного из подозреваемых в ограблении ювелирного магазина.

Как говорится на сайте МВД, он выехал в Республику Адыгея и был задержан по месту жительства. Автомобиль, на котором передвигались налетчики, нашли в лесополосе. В машине они оставили часть похищенного.

Всего было похищено около 270 наименований ювелирных изделий. Сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Задержанного фигуранта заключили под стражу.

Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое людей в костюмах химзащиты вошли в ломбард, затем один из них повалили сотрудницу на пол и брызнули ей в лицо из перцового баллончика.

Второй человек сложил содержимое прилавков в заранее подготовленную картонную коробку. Затем они вместе удалились под гимн России, который в этот момент играл в комиссионном магазине.

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