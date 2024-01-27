Ребенок в Дагестане лишился кисти из-за взрыва в руках петарды

Фото: depositphotos/vladacanon

Петарда взорвалась в руках 14-летнего подростка в Сергокалинском районе Дагестана, ребенок лишился кисти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-служб прокуратуры республики.

По предварительным данным, в субботу, 27 января, в селе Мургук Сергокалинского района в результате взрыва в руках петарды 14-летний подросток лишился кисти. В сообщении отметили, что мальчик был госпитализирован.

Прокуратура республики организовала проверку. Как отметили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее три ребенка погибли в Махачкале после взрыва газа в доме. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В Минэнерго республики добавили, что дом самовольно подключили к газопроводной трубе, поэтому появилась утечка газа.