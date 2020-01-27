Найден оставивший детей в аэропорту Шереметьево отец

12:49
Фото: телеграм-канал Mash
Правоохранители нашли отца, оставившего своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова.
По ее словам, в ближайшее время появится информация о мерах, которые примут в отношении него. "Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением, возбуждена соответствующая статья", – цитирует Кузнецову "Интерфакс".
Согласно информации следствия, 26 января мужчина со своими малолетними детьми 2011 и 2014 года рождения прибыл авиарейсом Хабаровск – Москва. В Шереметьево он умышленно оставил их одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, уточнили в СК.
Отец оставил также все документы на детей, копию своего паспорта и записку. В ней он, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, признался, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Сам мужчина улетел в Ростов. Было возбуждено уголовное дело.
Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе брошенных в Шереметьево детей
Сейчас дети находятся в больнице. Их мать тоже нашли, она готова забрать мальчиков.
Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители развелись, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. О ней ничего не было известно с апреля прошлого года.
По данным регионального ведомства, новая семья матери благополучная. Уточняется, что женщина не знала о переезде детей в другой город.
Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова говорила, что дети в семье были желанными. Отец занимался ими, был требовательным.
В администрации Комсомольска-на-Амуре отметили, что семья получала предупреждения от органов за ненадлежащее воспитание. В 2017 году дети опрокинули на себя горячий чайник, получили ожоги, когда мать выходила в магазин.
Они не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Старший мальчик посещал школу № 34, младший ходил в детский сад.
Дети уже попадали в учреждения социальной защиты, в частности на время работы мужчины вахтовым методом. После мальчиков возвращали.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: