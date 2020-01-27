Найден оставивший детей в аэропорту Шереметьево отец

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Правоохранители нашли отца, оставившего своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова.

По ее словам, в ближайшее время появится информация о мерах, которые примут в отношении него. "Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением, возбуждена соответствующая статья", – цитирует Кузнецову "Интерфакс".

Согласно информации следствия, 26 января мужчина со своими малолетними детьми 2011 и 2014 года рождения прибыл авиарейсом Хабаровск – Москва. В Шереметьево он умышленно оставил их одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, уточнили в СК.

Отец оставил также все документы на детей, копию своего паспорта и записку. В ней он, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, признался, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Сам мужчина улетел в Ростов. Было возбуждено уголовное дело.

Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе брошенных в Шереметьево детей

Сейчас дети находятся в больнице. Их мать тоже нашли, она готова забрать мальчиков.

Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители развелись, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. О ней ничего не было известно с апреля прошлого года.

По данным регионального ведомства, новая семья матери благополучная. Уточняется, что женщина не знала о переезде детей в другой город.

Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова говорила, что дети в семье были желанными. Отец занимался ими, был требовательным.

В администрации Комсомольска-на-Амуре отметили, что семья получала предупреждения от органов за ненадлежащее воспитание. В 2017 году дети опрокинули на себя горячий чайник, получили ожоги, когда мать выходила в магазин.

Они не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Старший мальчик посещал школу № 34, младший ходил в детский сад.

Дети уже попадали в учреждения социальной защиты, в частности на время работы мужчины вахтовым методом. После мальчиков возвращали.