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14:40

Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате потушили

происшествия пожар

14:40

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Фото: vk.com/РЕГИОН 74 | Магнитогорск

Спасатели сумели полностью потушить пожар, который утром 27 января охватил металлургический комбинат в Магнитогорске.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на челябинский главк МЧС.

Справиться с пламенем получилось к 16:10 по местному времени. Сейчас завершены разбор и проливка конструкций. Площадь пожара составила 770 квадратных метров.

Ранее сообщалось о возгорании на ленте углеподачи в башне на высоте 30 метров. Случившееся никак не повлияло на технологический процесс, однако производственную мощность пришлось снизить.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Тушить пожар приехали 57 человек и 17 единиц техники.

Отмечается, что ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. Предприятие занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии в стране.

происшествия пожар

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