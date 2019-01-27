Пожар произошел на Магнитогорском металлургическом комбинате, передает ТАСС.
"В 09:00 (местного времени) поступило сообщение о пожаре на ленте углеподачи в башне на высоте 30 метров Магнитогорского металлургического комбината", – рассказал представитель МЧС. Он добавил, что технологический процесс не нарушен, но производственная мощность снижена. Погибших и пострадавших нет.
В МЧС РФ уточнили, что возгорание случилось в башне размерами 5 на 5 метров. Угрозы соседним зданиям нет.
На месте работают 57 человек и 17 единиц техники. В министерстве отметили, что сил и средств достаточно.
В ГУ МЧС по Челябинской области пояснили, что произошло возгорание транспортерной ленты конвейера в цехе углеподготовки ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
Пожар локализован. Он распространился на общую площадь 770 квадратных метров, его ликвидировали по первому боевому участку на 320 квадратных метрах.
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