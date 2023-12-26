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26 декабря, 17:33

Происшествия

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Объявленная ранее воздушная тревога в Севастополе отменена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги!" – написал он.

Предупреждение об опасности с воздуха отменили в Севастополе почти спустя 20 минут после объявления.

Несколько дней назад российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в районе Севастополя беспилотник. В результате произошедшего пострадавших и инфраструктурных разрушений не выявили. Развожаев призвал доверять информации из официальных источников.

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