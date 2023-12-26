Британская туристка пропала в море после шторма в Таиланде – СМИ

Фото: dailymail.co.uk

Британская туристка Милли Янг пропала во время морской экскурсии в Таиланде, пишет Daily Mail.

В статье уточняется, что 57-летняя британка отправилась в Таиланд вместе с друзьями. 23 декабря компания занялась дайвингом в провинции Пхангнга. Однако судно из-за сильных волн перевернулось и затонуло.

Позднее 12 туристов и четверо членов экипажа были спасены рыбаками. На данный момент пропавшими числятся Янг и тайская женщина.

Поисковая операция ведется третий день. В ней задействованы десятки лодок и вертолет.

Ранее в Сочи погибла туристка, упав со скалы под весом собственного рюкзака. Во время привала она села на камень на самом краю горного массива и, потеряв равновесие, покатилась по склону, пролетев около 100 метров.

Девушка получила ссадины и ушибы и не смогла пойти дальше. С каждым часом ей становилось хуже, а ночью она скончалась.



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