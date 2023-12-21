Турист выжил после падения с 300-метровой высоты в Вашингтоне

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30-летний турист упал в ущелье с 300-метровой высоты во время схода лавины и остался жив. Он получил переохлаждение, несколько обширных царапин и сломал руку, сообщает американская газета New York Post.

По данным СМИ, поисково-спасательная группа отправилась на поиски мужчины после того, как получила от него сигнал бедствия в Олимпийском национальном лесу на северо-западе штата Вашингтон.

Сначала спасатели не нашли следов пропавшего путешественника у вершины горы, но затем они увидели мигающий свет возле валунов, где сошла лавина. Его подавал турист из ущелья.

В итоге пострадавшего эвакуировали на вертолете и доставили в ближайшую больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Сочи погибла туристка, упав со скалы под весом собственного рюкзака. Во время привала она села на камень на самом краю горного массива и, потеряв равновесие, покатилась по склону, пролетев около 100 метров.

Девушка получила ссадины и ушибы и не смогла пойти дальше. С каждым часом ей становилось хуже, а ночью она скончалась.

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